Дарья Кирикова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1855 --- ИВ-1856 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1857 Жена Димитрия Дарья Кирикова 19=1838, встречается впервые ИВ-1858-1859 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1860 Жена Димитрия Дарья Кирикова 22=1838 Далее ИВ нет
Рождение ребёнка
1858
Сын: Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Ефимов
ИВ-1858-1859 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1860 Иван 2=1858 Далее ИВ нет
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Ефимов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно