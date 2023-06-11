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Дарья Кирикова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1855 --- ИВ-1856 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1857 Жена Димитрия Дарья Кирикова 19=1838, встречается впервые ИВ-1858-1859 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1860 Жена Димитрия Дарья Кирикова 22=1838 Далее ИВ нет
Рождение ребёнка
1858

Сын: Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Ефимов

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1858-1859 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1860 Иван 2=1858 Далее ИВ нет
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Ефимов

Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно