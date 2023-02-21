Карачева (Девяткина) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1998
Дочь: Карачева Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Карачев Александр Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Карачев Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно