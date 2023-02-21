Карачева (Девяткина) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карачева (Девяткина) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1998

Дочь: Карачева Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Карачев Александр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Карачев Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карачев Александр Владимирович

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