Казанцев Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцев Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казанцева Нина

Рождение ребёнка
Около 1960

Сын: Казанцев Сергей Викторович

Мать ребёнка: Казанцева Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казанцева Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Казанцева Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанцев Александр Викторович

Мать ребёнка: Казанцева Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанцев Владимир Викторович

Мать ребёнка: Казанцева Нина

Смерть
Неизвестно
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