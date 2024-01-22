Казанцев Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Казанцева Нина
Рождение ребёнка
Около 1960
Сын: Казанцев Сергей Викторович
Мать ребёнка: Казанцева Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казанцева Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Казанцева Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казанцев Александр Викторович
Мать ребёнка: Казанцева Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казанцев Владимир Викторович
Мать ребёнка: Казанцева Нина
Смерть
Неизвестно