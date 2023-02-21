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Белоусов Андрей Ефимович

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Место рождения

Тамбовская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбовская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Белоусов Захар Андреевич

Мать ребёнка: Белоусова Елена

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1906

Сын: Белоусов Максим Андреевич

Мать ребёнка: Белоусова Елена

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1908

Сын: Белоусов Федот Андреевич

Мать ребёнка: Белоусова Елена

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1913

Сын: Белоусов Тимофей Андреевич

Мать ребёнка: Белоусова Елена

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Белоусова Анна Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоусова Елена

Смерть
Неизвестно
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