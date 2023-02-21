Белоусов Андрей Ефимович
Место рожденияТамбовская область
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Тамбовская область
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Белоусова Елена
Рождение ребёнка
1906
Сын: Белоусов Максим Андреевич
Мать ребёнка: Белоусова Елена
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Белоусова Елена
Рождение ребёнка
1913
Сын: Белоусов Тимофей Андреевич
Мать ребёнка: Белоусова Елена
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Белоусова Анна Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белоусова Елена
Смерть
Неизвестно