Дмитриев Максим Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Максим Петрович

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Место рождения

д. Повалишино, Тамбовская губерния (ныне - Тамбовская область)

Дата рождения

1858

Дата смерти

21.10.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Повалишино, Тамбовская губерния (ныне - Тамбовская область)
Место жительства
С 1877
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.10.1948
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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