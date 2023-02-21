Дмитриев Максим Петрович
Место рожденияд. Повалишино, Тамбовская губерния (ныне - Тамбовская область)
Дата рождения1858
Дата смерти21.10.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Повалишино, Тамбовская губерния (ныне - Тамбовская область)
Место жительства
С 1877
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.10.1948