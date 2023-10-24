Голикова Елизавета Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савосин Петр
Мать: Савосина Агрофена
Рождение ребёнка
02.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности