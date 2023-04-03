Качанова Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Онзин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коломоец Виталий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коломоец Валерия Витальевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Качанова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Качанов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евсеева Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Качанов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Качанов Иван Иванович