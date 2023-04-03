Качанова Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качанова Татьяна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Онзин Сергей

Мать: Онзина Екатерина Иларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коломоец Виталий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коломоец Валерия Витальевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Качанова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Качанов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евсеева Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Качанов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Качанов Иван Иванович

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