Дорохина Федосья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1852
Сын: Дорохин Алексей Федорович
Отец ребёнка: Дорохин Федор Макарович
Ф.И-18.Оп.1.Д.603 Дорохины 1858 лист 1179
Место жительства
1858
Ясенки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Архив Воронеж\Ревизские сказки Нижнедевицкого уезда\Ф.И-18.Оп.1.Д.603 Дорохины 1858 лист 1179
Смерть
Неизвестно