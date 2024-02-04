Дорохина Федосья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорохина Федосья Яковлевна

Дорохина Федосья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1852

Сын: Дорохин Алексей Федорович

Отец ребёнка: Дорохин Федор Макарович

Ф.И-18.Оп.1.Д.603 Дорохины 1858 лист 1179
Место жительства
1858
Ясенки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Архив Воронеж\Ревизские сказки Нижнедевицкого уезда\Ф.И-18.Оп.1.Д.603 Дорохины 1858 лист 1179
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.