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Болотокова-Кудаева Лена Тимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1938

Дата смерти

10.06.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЗХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1938

Отец: Болотоков Фатыхбек-Тима

Мать: Макоева Мадина-Кута Аюбовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудаев Крым-Султан Бердович

Рождение ребёнка
18.12.1964

Дочь: Кудаева-Тазиева Ирина Крым-Султановна

Отец ребёнка: Кудаев Крым-Султан Бердович

Рождение ребёнка
18.09.1966

Дочь: Кудаева-Желихажева Марина Крым-Султановна

Отец ребёнка: Кудаев Крым-Султан Бердович

Рождение ребёнка
17.08.1968

Дочь: Кудаева-Холамханова Фатима Крым-Султановна

Отец ребёнка: Кудаев Крым-Султан Бердович

Смерть
10.06.2018

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