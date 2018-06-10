Болотокова-Кудаева Лена Тимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1938
Дата смерти10.06.2018
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.12.1964
Дочь: Кудаева-Тазиева Ирина Крым-Султановна
Отец ребёнка: Кудаев Крым-Султан Бердович
Рождение ребёнка
18.09.1966
Дочь: Кудаева-Желихажева Марина Крым-Султановна
Отец ребёнка: Кудаев Крым-Султан Бердович
Рождение ребёнка
17.08.1968
Дочь: Кудаева-Холамханова Фатима Крым-Султановна
Отец ребёнка: Кудаев Крым-Султан Бердович
Смерть
10.06.2018