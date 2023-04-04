(Михина) Елена Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Михина) Елена Артемовна

(Михина) Елена Артемовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1793 г.р.

Мать

Между 1788 и 1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1822

Отец: Михин Артем Ионович

Мать: Пелагея

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close