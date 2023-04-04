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(Михина) Елена Артемовна
(Михина) Елена Артемовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.05.1822
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Михин Артем Ионович
1793 г.р.
Мать
(Логинова) Пелагея
Между 1788 и 1795 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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Биография
Биография
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Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1822
Отец:
Михин Артем Ионович
Мать:
Пелагея
Смерть
Неизвестно
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