Каргополов Геннадий Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргополов Геннадий Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1973

Отец: Лев

Мать: Садкова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
12.07.2000

Сын: Каргополов Павел Генадьевич

Мать ребёнка: Лашко Ирина Юрьевна

Рождение ребёнка
12.10.2009

Сын: Ермоченко Илья евгеньевич

Мать ребёнка: Лашко Ирина Юрьевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лашко Ирина Юрьевна

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