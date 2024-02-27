Каргополов Геннадий Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1973
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1973
Отец: Лев
Мать: Садкова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
12.07.2000
Сын: Каргополов Павел Генадьевич
Мать ребёнка: Лашко Ирина Юрьевна
Рождение ребёнка
12.10.2009
Сын: Ермоченко Илья евгеньевич
Мать ребёнка: Лашко Ирина Юрьевна
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лашко Ирина Юрьевна