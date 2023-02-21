(Селезнева) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Селезнева) Александра Петровна

(Селезнева) Александра Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1947

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1947

Отец: Селезнев Петр Михайлович

Мать: Селезнева Мария (?)

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close