Попова Степанида Феофилактовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Степанида Феофилактовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Попов Алексей Трифонович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Алексей Трифонович

Рождение ребёнка
22.03.1866

Сын: Попов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Попов Алексей Трифонович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.06.1878

Сын: Попов Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Попов Алексей Трифонович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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