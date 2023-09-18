Селиверстова Степанида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиверстова Степанида Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1908

Дочь: Хахулина Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Селиверстов Алексей Яковлевич

Борки, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Селиверстов Никита Алексеевич

Отец ребёнка: Селиверстов Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
07.06.1922

Сын: Селиверстов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Селиверстов Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селиверстов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Селиверстов Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селиверстов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Селиверстов Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селиверстов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Селиверстов Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селиверстова Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Селиверстов Алексей Яковлевич

Смерть
1945
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