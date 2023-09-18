Селиверстова Степанида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1945
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Петр
Рождение ребёнка
29.11.1908
Дочь: Хахулина Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Селиверстов Алексей Яковлевич
Борки, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1918
Сын: Селиверстов Никита Алексеевич
Отец ребёнка: Селиверстов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
07.06.1922
Сын: Селиверстов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Селиверстов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селиверстов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Селиверстов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селиверстов Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Селиверстов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селиверстов Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Селиверстов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селиверстова Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Селиверстов Алексей Яковлевич
Смерть
1945