Калашникова (Можейко) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1906
Дата смерти01.01.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1906
Отец: Можейко Иосиф
Рождение ребёнка
13.10.1922
Рождение ребёнка
07.06.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Владимир
Отец ребёнка: Калашников Степан
Смерть
01.01.1996