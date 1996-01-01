Калашникова (Можейко) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашникова (Можейко) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1906

Дата смерти

01.01.1996

Пол

Женский

Отец

Мать

1875 г.р.

Дети

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Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1906

Отец: Можейко Иосиф

Мать: Можейко Мария Казимировна

Рождение ребёнка
13.10.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калашников Степан

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.06.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калашников Степан

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калашников Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калашников Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Владимир

Отец ребёнка: Калашников Степан

Смерть
01.01.1996