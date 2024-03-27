Урманов Ахмет Мухаметзянович
Место рожденияСело Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения02.03.1908
Дата смерти24.01.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
12.11.1935
Рождение ребёнка
15.08.1936
Военная награда
21.01.1944
Орден Славы III степени
Военная награда
26.01.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Рождение ребёнка
1952
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
24.01.1989
Похороны
Неизвестно