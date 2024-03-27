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Урманов Ахмет Мухаметзянович

Место рождения

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

02.03.1908

Дата смерти

24.01.1989

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1908

Отец: Урманов Мухаметзян Исмагилович

Мать: Урманова (Урманов) 1-Я Жена Сания Мухаметситдиковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Урманова (Рахматуллина) Гайния Гарифулловна

Бракосочетание
12.11.1935

Жена: Урманова (Рахматуллина) Гайния Гарифулловна

Рождение ребёнка
15.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Урманова (Рахматуллина) Гайния Гарифулловна

Военная награда
21.01.1944
Орден Славы III степени
Военная награда
26.01.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Урманова (Рахматуллина) Гайния Гарифулловна

Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
24.01.1989
Похороны
Неизвестно

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