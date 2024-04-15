Тузов Яков Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тузов Яков Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1811 г.р.

Мать

1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Тузов Федор Александрович

Мать: Тузова Авдотья Семеновна

Место жительства
После 1852
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
по указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Яркуля в сей же волости село Чумашевское
Место жительства
С 1852
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
по указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Яркуля в сей же волости село Чумашевское
Место жительства
До 1852
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
До 1852
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
по указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Яркуля в сей же волости село Чумашевское
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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