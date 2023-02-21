Канистратенко (Кропатухина) Серафима
Место рожденияРоссия, Воронеж
Дата рождения11.10.1984
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1984
Отец: Одинцов Александр
Мать: Одинцова Наталья
Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
28.10.2007
Сын: Проскуряков Тимур
Отец ребёнка: Проскуряков Денис
Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
2017
Сын: Канистратенко Лев
Отец ребёнка: Канистратенко Алексей
Россия, Воронеж
Развод
Неизвестно
Муж: Проскуряков Денис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Проскуряков Денис
Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канистратенко Артур
Отец ребёнка: Канистратенко Алексей
Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Канистратенко Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Россия, Воронеж