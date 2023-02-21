Канистратенко (Кропатухина) Серафима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канистратенко (Кропатухина) Серафима

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Место рождения

Россия, Воронеж

Дата рождения

11.10.1984

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1984

Отец: Одинцов Александр

Мать: Одинцова Наталья

Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
28.10.2007

Сын: Проскуряков Тимур

Отец ребёнка: Проскуряков Денис

Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
2017

Сын: Канистратенко Лев

Отец ребёнка: Канистратенко Алексей

Россия, Воронеж
Развод
Неизвестно

Муж: Проскуряков Денис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проскуряков Денис

Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канистратенко Артур

Отец ребёнка: Канистратенко Алексей

Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канистратенко Алексей

Отец ребёнка: Канистратенко Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канистратенко Алексей

Россия, Воронеж
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