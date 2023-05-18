Труфанов Пётр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1924
Дата смерти01.09.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1924
Рождение ребёнка
13.04.1949
Рождение ребёнка
20.12.1950
Рождение ребёнка
17.10.1954
Рождение ребёнка
04.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Труфанова Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Труфанова Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Филипповна
Смерть
01.09.1976