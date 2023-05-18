Труфанов Пётр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Труфанов Пётр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1924

Дата смерти

01.09.1976

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1924

Отец: Труфанов Павел Гаврилович

Мать: Труфанова Матрёна Сергеевна

Рождение ребёнка
13.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Филипповна

Рождение ребёнка
20.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Филипповна

Рождение ребёнка
17.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Филипповна

Рождение ребёнка
04.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Труфанова Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Труфанова Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Филипповна

Смерть
01.09.1976