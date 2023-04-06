Чухнакова (Полякова) Елена Семенова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878 ст.
Отец: Поляков Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1894 ст.
Рождение ребёнка
05.04.1900 ст.
Дочь: Ирина Игнатьева
Отец ребёнка: Чухнаков Игнатий Иванов
Рождение ребёнка
18.05.1902 ст.
Дочь: Елена Игнатьева
Отец ребёнка: Чухнаков Игнатий Иванов
Рождение ребёнка
12.08.1904 ст.
Дочь: Наталия Игнатьева
Отец ребёнка: Чухнаков Игнатий Иванов
Смерть
Неизвестно