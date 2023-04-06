Чухнакова (Полякова) Елена Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чухнакова (Полякова) Елена Семенова

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Место рождения

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878 ст.

Отец: Поляков Семен

Мать: не указана

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
11.11.1894 ст.

Муж: Чухнаков Игнатий Иванов

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.04.1900 ст.

Дочь: Ирина Игнатьева

Отец ребёнка: Чухнаков Игнатий Иванов

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.05.1902 ст.

Дочь: Елена Игнатьева

Отец ребёнка: Чухнаков Игнатий Иванов

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.08.1904 ст.

Дочь: Наталия Игнатьева

Отец ребёнка: Чухнаков Игнатий Иванов

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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