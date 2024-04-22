Гаршин Нефёд Порфирьевич
Место рождения
Дата рождения18.06.1916
Дата смерти20.01.1981
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1916
Отец: Гаршин Порфирий
Мать: Гаршина Агафья Денисовна
Рождение ребёнка
05.02.1950
Мать ребёнка: Парута Анна Григорьевна
Микунь, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончар Раиса Нефёдовна
Мать ребёнка: Парута Анна Григорьевна
Смерть
20.01.1981