Гаршин Нефёд Порфирьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаршин Нефёд Порфирьевич

Место рождения

Девица, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

18.06.1916

Дата смерти

20.01.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1916

Отец: Гаршин Порфирий

Мать: Гаршина Агафья Денисовна

Девица, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.02.1950

Сын: Гаршин Сергей Нефёдович

Мать ребёнка: Парута Анна Григорьевна

Микунь, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончар Раиса Нефёдовна

Мать ребёнка: Парута Анна Григорьевна

Смерть
20.01.1981
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