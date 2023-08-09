Моисеева Елена Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева Елена Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1968

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1998 г.р.

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1968

Отец: Сараев Матвей

Мать: Сараева Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
17.04.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Моисеев Александр Анатольевич

Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
29.04.1998

Сын: Моисеев Александр Александрович

Отец ребёнка: Моисеев Александр Анатольевич

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