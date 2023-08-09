Моисеева Елена Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1968
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1968
Отец: Сараев Матвей
Рождение ребёнка
17.04.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Моисеев Александр Анатольевич
Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
29.04.1998
Сын: Моисеев Александр Александрович
Отец ребёнка: Моисеев Александр Анатольевич