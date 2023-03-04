Плотникова Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Неонила Антиповна

Отец ребёнка: Плотников Антип Ларионович

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Марельяна Антиповна

Отец ребёнка: Плотников Антип Ларионович

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ефимия Антиповна

Отец ребёнка: Плотников Антип Ларионович

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Анна Антиповна

Отец ребёнка: Плотников Антип Ларионович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Плотников Гаврил Антипов

Отец ребёнка: Плотников Антип Ларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Антип Ларионович

Смерть
После 1795
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