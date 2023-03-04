Плотникова Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Неонила Антиповна
Отец ребёнка: Плотников Антип Ларионович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Марельяна Антиповна
Отец ребёнка: Плотников Антип Ларионович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ефимия Антиповна
Отец ребёнка: Плотников Антип Ларионович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Анна Антиповна
Отец ребёнка: Плотников Антип Ларионович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Плотников Антип Ларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795