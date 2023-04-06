Соломахина (Просецкая) Ольга Андреевна
Место рождения
Дата рождения17.07.1914
Дата смерти13.01.1984
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1914
Рождение ребёнка
28.09.1936
Дочь: Коршунова Зинаида Вениаминовна
Отец ребёнка: Соломахин Вениамин Алексеевич
Рождение ребёнка
26.01.1943
Сын: Соломахин Александр Вениаминович
Отец ребёнка: Соломахин Вениамин Алексеевич
4 ребёнок
Рождение ребёнка
12.04.1946
Сын: Соломахин Иван Вениаминович
Отец ребёнка: Соломахин Вениамин Алексеевич
5 ребенок
Рождение ребёнка
27.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соломахин Вениамин Алексеевич
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Рождение ребёнка
22.12.1951
Дочь: Рылёва Анна Виньяминовна
Отец ребёнка: Соломахин Вениамин Алексеевич
7 ребенок
Рождение ребёнка
30.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соломахин Вениамин Алексеевич
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Рождение ребёнка
09.04.1961
Сын: Соломахин Алексей Вениаминович
Отец ребёнка: Соломахин Вениамин Алексеевич
9 ребёнок
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Соломахин Вениамин Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Соломахин Вениамин Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.01.1984