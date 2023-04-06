Соломахина (Просецкая) Ольга Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломахина (Просецкая) Ольга Андреевна

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Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

17.07.1914

Дата смерти

13.01.1984

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1914

Отец: Просецкий Андрей Павлович

Мать: Просецкая Татьяна Ивановна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.09.1936

Дочь: Коршунова Зинаида Вениаминовна

Отец ребёнка: Соломахин Вениамин Алексеевич

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
26.01.1943

Сын: Соломахин Александр Вениаминович

Отец ребёнка: Соломахин Вениамин Алексеевич

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
4 ребёнок
Рождение ребёнка
12.04.1946

Сын: Соломахин Иван Вениаминович

Отец ребёнка: Соломахин Вениамин Алексеевич

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
5 ребенок
Рождение ребёнка
27.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соломахин Вениамин Алексеевич

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.12.1951

Дочь: Рылёва Анна Виньяминовна

Отец ребёнка: Соломахин Вениамин Алексеевич

7 ребенок
Рождение ребёнка
30.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соломахин Вениамин Алексеевич

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.04.1961

Сын: Соломахин Алексей Вениаминович

Отец ребёнка: Соломахин Вениамин Алексеевич

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
9 ребёнок
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Соломахин Вениамин Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Соломахин Вениамин Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломахин Вениамин Алексеевич

Смерть
13.01.1984
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
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