Суворов Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.11.1730
Дата смерти18.05.1800
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1730
Смерть
18.05.1800
Место жительства
По 1800