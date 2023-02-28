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Подковыров Александр Васильевич

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

13.12.1924

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1924

Отец: Подковыров Василий Петрович

Мать: Подковырова Елена Федоровна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подковырова Мария Семеновна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подковырова Мария Семеновна

Смерть
1997
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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