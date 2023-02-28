Подковыров Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения13.12.1924
Дата смерти1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1924
Рождение ребёнка
20.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Подковырова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Подковырова Мария Семеновна
Смерть
1997