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(Лугинин) Ксения
(Лугинин) Ксения
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Место рождения
Незнаевской
, Котельнический уезд, Вятская губерния
Дата рождения
1805
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Лугинин Иван Кондратьевич
1782 г.р.
Мать
Лугинина Матрона Павловна
1784 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец:
Лугинин Иван Кондратьевич
Мать:
Лугинина Матрона Павловна
Незнаевской
, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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