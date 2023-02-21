Шпатак (Козорез) Людмила Игорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шпатак Андрей Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
Диспечер на скорой помощи
Образование
Неизвестно
Специальность Медсестра, психолог
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно