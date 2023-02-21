Шпатак (Козорез) Людмила Игорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШпатак (Козорез) Людмила Игорьевна

Шпатак (Козорез) Людмила Игорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шпатак Андрей Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Диспечер на скорой помощи
Образование
Неизвестно
Специальность Медсестра, психолог
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шпатак Андрей Михайлович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close