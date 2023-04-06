Филяков Сергей Сидорович
Место рождения
Дата рождения22.09.1906
Дата смерти08.09.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1906
Отец: Филяков Исидор Феодоров
Работа или профессия
Между 1914 и 1919
Пастух
Образование
Между 1914 и 1919
Сельская школа
Работа или профессия
Между ?.05.1924 и ?.09.1928
Москва, город федерального значения Москва
Ломовой извозчик у частника Арсентьева | ул. Кропоткинская, 8. Москва, Россия
Рождение ребёнка
25.10.1925
Дочь: Кононова Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Филякова Евдокия Устиновна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Савельева Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Филякова Евдокия Устиновна
Военная служба
1928
Работа или профессия
Между ?.01.1930 и 1931
пожарный, рядовой боец в военизированой пожарной охране НКВД на строительстве ГЭС-8
Демобилизация
1930
Работа или профессия
Между 1931 и ?.01.1935
помошник начальника в военизированой пожарной охране НКВД на строительстве ГЭС-8
Рождение ребёнка
03.07.1933
Дочь: Петина Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Филякова Евдокия Устиновна
Образование
Между ?.01.1935 и ?.04.1936
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
школа УПО УНКВД ЛО г. Ленинграда
Работа или профессия
Между ?.04.1936 и ?.04.1941
Районный пожарный инспектор в Палкинском РО НКВД и Инструктор отдела кадров в Палкинском райкоме ВКП(б)
Рождение ребёнка
12.02.1938
Сын: Филяков Анатолий Сергеевич
Мать ребёнка: Филякова Евдокия Устиновна
Работа или профессия
С ?.04.1941 по ?.07.1941
Палкинский район Ленинградской области (Псковской обл)
Работа или профессия
С ?.07.1941 по ?.01.1943
Валдай, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Заместитель начальника по политической части в городской пожарной охране
Работа или профессия
С ?.01.1943 по ?.08.1943
Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Заместитель начальника по политической части в городской пожарной охране
Работа или профессия
С ?.08.1943 по ?.04.1952
Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Начальник городской пожарной охраны
Работа или профессия
С ?.04.1952 по ?.07.1956
Начальник городской пожарной охраны | предположительно 53 пожарная часть в. п. Северный
Работа или профессия
С ?.07.1956 по ?.12.1958
Зам начальника военизированной пожарной команды по охране г. Выборга
Работа или профессия
С ?.12.1958 по ?.10.1966
Начальник отдельного поста 52 самостоятельной военизированной пожарной пожарной части
Работа или профессия
С ?.07.1968 по ?.10.1968
Инкассатор городского отдела госбанка
Работа или профессия
С ?.08.1969 по ?.11.1969
мастер транспортного цеха картонно-рубероидного завода
Работа или профессия
С ?.07.1970 по ?.08.1970
грузчиком на кондитерской фабрике
Работа или профессия
С ?.08.1970 по ?.06.1971
заправщик на нефтебазе
Работа или профессия
С ?.10.1973 по ?.05.1980
Обувщик | ачала в горбыткомбинате а позже в городском управлении бытового обслуживания населения
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.09.1989