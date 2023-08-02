Измалкова (Хазанджи) Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Измалкова (Хазанджи) Феодосия Ивановна

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Место рождения

Мариуполь

Дата рождения

16.03.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1915

Дочь: Арихбаева (Измалкова) Нонна Леонидовна

Отец ребёнка: Измалков Леонид Григорьевич

Рождение ребёнка
08.09.1919

Сын: Измалков Анатолий Леонидович

Отец ребёнка: Измалков Леонид Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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