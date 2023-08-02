Измалкова (Хазанджи) Феодосия Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.03.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1915
Дочь: Арихбаева (Измалкова) Нонна Леонидовна
Отец ребёнка: Измалков Леонид Григорьевич
Рождение ребёнка
08.09.1919
Сын: Измалков Анатолий Леонидович
Отец ребёнка: Измалков Леонид Григорьевич
Смерть
Неизвестно