Жабина (---) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жабина (---) Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1871 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.08.1878 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно