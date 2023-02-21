Ханина Матрёна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханина Матрёна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

После 1969

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1899

Сын: Ханин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Ханин Николай Кириллович

Клишино, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
30.08.1904

Сын: Ханин Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Ханин Николай Кириллович

Клишино, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
02.03.1907

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Ханин Николай Кириллович

Клишино, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
20.01.1909

Сын: Ханин Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Ханин Николай Кириллович

Клишино, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.07.1912

Сын: Ханин Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Ханин Николай Кириллович

Клишино, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
08.04.1915

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Ханин Николай Кириллович

Клишино, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
28.07.1918

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Ханин Николай Кириллович

Клишино, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
15.02.1922

Сын: Ханин Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Ханин Николай Кириллович

Клишино, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1969
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