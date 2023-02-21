Ханина Матрёна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиПосле 1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1899
Отец ребёнка: Ханин Николай Кириллович
Рождение ребёнка
30.08.1904
Отец ребёнка: Ханин Николай Кириллович
Рождение ребёнка
02.03.1907
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Ханин Николай Кириллович
Рождение ребёнка
20.01.1909
Сын: Ханин Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Ханин Николай Кириллович
Рождение ребёнка
05.07.1912
Отец ребёнка: Ханин Николай Кириллович
Рождение ребёнка
08.04.1915
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Ханин Николай Кириллович
Рождение ребёнка
28.07.1918
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Ханин Николай Кириллович
Рождение ребёнка
15.02.1922
Отец ребёнка: Ханин Николай Кириллович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1969