Широкова (Кононова) Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1895 ст.
Рождение ребёнка
14.08.1896
Дочь: Широкова Анна Евфимовна
Отец ребёнка: Широков Евфимий Ильич
Рождение ребёнка
07.06.1897
Сын: Широков Тимофей Евфимович (из двойни, второй младенец мертворожденный)
Отец ребёнка: Широков Евфимий Ильич
Рождение ребёнка
13.03.1906
Сын: Широков Алексей Евфимович
Отец ребёнка: Широков Евфимий Ильич
Смерть
Неизвестно