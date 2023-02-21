Широкова (Кононова) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова (Кононова) Анастасия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1895 ст.

Муж: Широков Евфимий Ильич

Рождение ребёнка
14.08.1896

Дочь: Широкова Анна Евфимовна

Отец ребёнка: Широков Евфимий Ильич

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.06.1897

Сын: Широков Тимофей Евфимович (из двойни, второй младенец мертворожденный)

Отец ребёнка: Широков Евфимий Ильич

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.03.1906

Сын: Широков Алексей Евфимович

Отец ребёнка: Широков Евфимий Ильич

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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