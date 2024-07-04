Еремеев Яков Матвеевич?
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Голосова (Еремеева) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Петрищева (Еремеева) Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Егорова (Еремеева) Александра Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно