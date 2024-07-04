Еремеев Яков Матвеевич? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕремеев Яков Матвеевич?

Еремеев Яков Матвеевич?

Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
1888

Сын: Еремеев Петр Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Голосова (Еремеева) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Петрищева (Еремеева) Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Егорова (Еремеева) Александра Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.