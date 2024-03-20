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Rinkel Wolf

Место рождения

Fraustadt, Posen, Germany

Дата рождения

10.09.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1803

Отец: Rinkel ?

Мать: ?

Fraustadt, Posen, Germany
Смерть
Неизвестно
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