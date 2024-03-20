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Rinkel Wolf
Rinkel Wolf
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Древо
Место рождения
Fraustadt, Posen, Germany
Дата рождения
10.09.1803
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Rinkel ?
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1803
Отец:
Rinkel ?
Мать:
?
Fraustadt, Posen, Germany
Смерть
Неизвестно
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