Люляев Андрей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1965
Дата смерти10.10.2016
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1965
Отец: Люляев Юрий Алексеевич
Мать: Люляева Анна Андреевна
Рождение ребёнка
10.10.1990
Дочь: Литвинова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Люляева Наталия Рудольфовна
Ликино-Дулёво, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
20.01.1998
Дочь: Люляева Александра Андреевна
Мать ребёнка: Люляева Наталия Рудольфовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.10.2016