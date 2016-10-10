Люляев Андрей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люляев Андрей Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1965

Дата смерти

10.10.2016

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1965

Отец: Люляев Юрий Алексеевич

Мать: Люляева Анна Андреевна

Рождение ребёнка
10.10.1990

Дочь: Литвинова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Люляева Наталия Рудольфовна

Ликино-Дулёво, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
20.01.1998

Дочь: Люляева Александра Андреевна

Мать ребёнка: Люляева Наталия Рудольфовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Люляева Наталия Рудольфовна

Смерть
10.10.2016
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