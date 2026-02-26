О Келли Де Галлах Мириам 01.06.1927 — найти родственников по фамилии на Familio

О Келли Де Галлах Мириам

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 01.06.1927, Бухарест

умерла 06.08.1962, город Сен-Клу, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Французская Республика

Супруги
Волконский Александр (Александр Робер Ги Бернар Мишель)10.02.1828 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.03.1955

Муж: Волконский Александр (Александр Робер Ги Бернар Мишель)

комуна Сахур, Сена-Маритим, Нормандия, Французская Республика

Смерть
06.08.1962
город Сен-Клу, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Французская Республика

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