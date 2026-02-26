О Келли Де Галлах Мириам
женский, родилась 01.06.1927, Бухарест
умерла 06.08.1962, город Сен-Клу, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Французская Республика
Супруги
Волконский Александр (Александр Робер Ги Бернар Мишель)10.02.1828 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.03.1955
комуна Сахур, Сена-Маритим, Нормандия, Французская Республика
Смерть
06.08.1962
город Сен-Клу, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Французская Республика