Юсипова (Билялетдинова) Винера Рауфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсипова (Билялетдинова) Винера Рауфовна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

11.03.199

Пол

Женский

Отец

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Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.199

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Билялетдинова Ильмира

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.11.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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