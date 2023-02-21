Бобылев Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобылев Сергей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1999

Сын: Бобылев Кирилл Сергеевич

Мать ребёнка: Бобылева Виктория Вячеславовна

Рождение ребёнка
25.11.2003

Сын: Бобылев Артем Сергеевич

Мать ребёнка: Бобылева Виктория Вячеславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобылева Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобылева Виктория Вячеславовна

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