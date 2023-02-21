Бобылев Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1999
Мать ребёнка: Бобылева Виктория Вячеславовна
Рождение ребёнка
25.11.2003
Мать ребёнка: Бобылева Виктория Вячеславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобылева Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно