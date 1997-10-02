Маркин Михаил Иванович
Место рожденияхутор Скоморошки Тульская область, Одоевкий уезд
Дата рождения20.10.1926
Дата смерти02.10.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
хутор Скоморошки Тульская область, Одоевкий уезд
Рождение ребёнка
01.01.1954
Дочь: Соколова Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Маркина Валентина Назаровна
Смерть
02.10.1997