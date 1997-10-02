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Маркин Михаил Иванович

Место рождения

хутор Скоморошки Тульская область, Одоевкий уезд

Дата рождения

20.10.1926

Дата смерти

02.10.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

хутор Скоморошки Тульская область, Одоевкий уезд
Рождение ребёнка
01.01.1954

Дочь: Соколова Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Маркина Валентина Назаровна

Смерть
02.10.1997