Кудрявцева Пелагея Алферова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева Пелагея Алферова

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Место рождения

Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1724 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Лукерья Иванова

Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Максимов

Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Оксинья Иванова

Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Максимов

Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Максимов

Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Оксинья (мл) Иванова

Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Максимов

Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Иван Максимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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