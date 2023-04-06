Кудрявцева Пелагея Алферова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Лукерья Иванова
Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Максимов
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Оксинья Иванова
Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Максимов
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Максимов
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Оксинья (мл) Иванова
Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Максимов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762