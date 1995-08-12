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Лесная Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

12.08.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Лесной Филипп Лактионович

Мать: Любченко Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шонин Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
27.03.1961

Сын: Шонин Иван Анатольевич

Отец ребёнка: Шонин Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
18.08.1962

Сын: Шонин Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Шонин Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
01.07.1966

Дочь: Шонина Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Шонин Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
14.08.1973

Дочь: Костюкова Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Шонин Анатолий Иванович

Смерть
12.08.1995

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