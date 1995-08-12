Лесная Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти12.08.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Лесной Филипп Лактионович
Мать: Любченко Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.03.1961
Отец ребёнка: Шонин Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
18.08.1962
Сын: Шонин Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Шонин Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
01.07.1966
Дочь: Шонина Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Шонин Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
14.08.1973
Дочь: Костюкова Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Шонин Анатолий Иванович
Смерть
12.08.1995