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Чернигов Анатолий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1941

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1941

Отец: Чернягов Федор Васильевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
28.01.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2001
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