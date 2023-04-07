Чернигов Анатолий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1941
Дата смерти2001
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1941
Отец: Чернягов Федор Васильевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
28.01.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2001