(Никитина) Параскера Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Никитина) Параскера Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Никита Романович

Мать: (Аммонова) Васса Аммоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Захар Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Иван Захарович

Отец ребёнка: Петров Захар Петрович

Рождение ребёнка
09.09.1883

Дочь: (Кириленкова) Надежда Захаровна

Отец ребёнка: Петров Захар Петрович

Рождение ребёнка
07.09.1901

Сын: Захаров Семен Захарович

Отец ребёнка: Петров Захар Петрович

Рождение ребёнка
07.09.1901

Дочь: (Захарова) Надежда Захаровна

Отец ребёнка: Петров Захар Петрович

Рождение ребёнка
07.09.1901

Дочь: (Захарова) Анна Захаровна

Отец ребёнка: Петров Захар Петрович

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