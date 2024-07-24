(Никитина) Параскера Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петров Захар Петрович
Рождение ребёнка
09.09.1883
Дочь: (Кириленкова) Надежда Захаровна
Отец ребёнка: Петров Захар Петрович
Рождение ребёнка
07.09.1901
Отец ребёнка: Петров Захар Петрович
Рождение ребёнка
07.09.1901
Дочь: (Захарова) Надежда Захаровна
Отец ребёнка: Петров Захар Петрович
Рождение ребёнка
07.09.1901
Дочь: (Захарова) Анна Захаровна
Отец ребёнка: Петров Захар Петрович