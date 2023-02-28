(Козобродова) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Козобродова) Анастасия Михайловна

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Место рождения

Романовка, Романовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

04.01.1901

Дата смерти

01.02.1983

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1901

Отец: Козобродов Михаил

Мать: ?

Романовка, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
07.05.1930

Сын: Горн Владимир Александрович

Отец ребёнка: Горн Александр Федорович

Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
01.02.1983
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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