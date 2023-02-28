(Козобродова) Анастасия Михайловна
Место рождения
Дата рождения04.01.1901
Дата смерти01.02.1983
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1901
Отец: Козобродов Михаил
Мать: ?
Рождение ребёнка
07.05.1930
Сын: Горн Владимир Александрович
Отец ребёнка: Горн Александр Федорович
Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
01.02.1983
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край