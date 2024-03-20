Демина (Пафомова) Екатерина Григорьевна
Место рожденияг. Москва
Дата рождения05.11.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1908
г. Москва
Крещение
08.11.1908
Николаевская церковь в Кузнецах
Восприемники: Рязанской губернии, Пронского уезда, Соболевской волости, деревни Харлановой крестьянин Павел Николаев Поваров и той же губернии, уезда и волости деревни Борок крестьянина Феодора Спири... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демин Павел
Смерть
Неизвестно