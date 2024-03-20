Демина (Пафомова) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демина (Пафомова) Екатерина Григорьевна

Место рождения

г. Москва

Дата рождения

05.11.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1908

Отец: Пахомов Григорий Спиридонович

Мать: Пахомова Агрипина Никифорова

г. Москва
Крещение
08.11.1908
Николаевская церковь в Кузнецах
Восприемники: Рязанской губернии, Пронского уезда, Соболевской волости, деревни Харлановой крестьянин Павел Николаев Поваров и той же губернии, уезда и волости деревни Борок крестьянина Феодора Спири... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демин Павел

Смерть
Неизвестно
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