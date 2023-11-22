Григорьев Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1992
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1992
Отец: Григорьев Сергей Анатольевич
Мать: Григорьева Татьяна
Рождение ребёнка
15.01.2018
Сын: Григорьев СЕМЕН Александрович
Мать ребёнка: Григорьева Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева КСЕНИЯ Александровна
Мать ребёнка: Григорьева Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Григорьева Ксения