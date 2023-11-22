Григорьев Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1992

Отец: Григорьев Сергей Анатольевич

Мать: Григорьева Татьяна

Рождение ребёнка
15.01.2018

Сын: Григорьев СЕМЕН Александрович

Мать ребёнка: Григорьева Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева КСЕНИЯ Александровна

Мать ребёнка: Григорьева Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Ксения

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