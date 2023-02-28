Злобина Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злобина Людмила Васильевна

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Место рождения

Камышин, город Камышин, Волгоградская область

Дата рождения

01.01.1966

Пол

Женский

Отец

1940 г.р.

Мать

1940 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1966

Отец: Злобин Василий Иванович

Мать: Перевязкина Майя Васильевна

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
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