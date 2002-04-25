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Шайхисламов Артем Артурович
Шайхисламов Артем Артурович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.04.2002
Пол
Мужской
Отец
Шайхисламов Артур
Мать
Резвых Анна Владимировна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.2002
Отец:
Шайхисламов Артур
Мать:
Резвых Анна Владимировна
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