Кузнецова Валентина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения17.12.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1951
Отец: не указан
Рождение ребёнка
19.03.1974
Дочь: Ерёмина Светлана Леонидовна
Отец ребёнка: Кузнецов Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Николай
Отец ребёнка: Кузнецов Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Виктор
Отец ребёнка: Кузнецов Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Леонид