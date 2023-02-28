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Кузнецова Валентина Григорьевна

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Место рождения

Романовка, Романовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

17.12.1951

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1951

Отец: не указан

Мать: Передерина Анастасия Александровна

Романовка, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
19.03.1974

Дочь: Ерёмина Светлана Леонидовна

Отец ребёнка: Кузнецов Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Николай

Отец ребёнка: Кузнецов Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Виктор

Отец ребёнка: Кузнецов Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Леонид

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